Искусственный интеллект на улицах начнет выявлять самоубийц

Об этом сообщается в издании Reuters. Так, согласно опубликованным данным, на данный момент власти уже анонсировали соответствующий пилотный проект. Известно, что разработана технология была работниками экстренных служб совместно с Сеульским технологическим институтом.

Стоит отметить, что разработкой в стране занялись не на пустом месте — Южная Корея еще два года назад занимала первое место в мире по числу суицидников среди развитых стран. И с тех пор ситуация не изменилась в лучшую сторону, более того, ввиду пандемии коронавирусной инфекции она только усугубилась.

Что касается работы искусственного интеллекта, он, по задумке, сможет определять потенциальных самоубийц, учитывая несколько данных. В частности, он получит записи с городских камер видеонаблюдения, данные из базы данных о людях с попытками совершить суицид, данные датчиков на мостах и даже содержание телефонных звонков и сообщений. Ожидается, что система начнет работать до конца текущего года.

В то же время, нашлись и противники этой технологии, которые считают, что она противоречит принципам конфиденциальности.

”Ни о какой конфиденциальности не будет идти и речи. Люди должны будут чётко понимать: когда они идут по мосту, система собирает всю информацию об их личности и том, что они делают”, — поделился экс- Уполномоченный по информации и конфиденциальности Онтарио Энн Кавукян.