Искусственный интеллект начнет следить за учениками в школах

В числе первых, кто внедрил у себя систему безопасности под названием Avigilon, оказался целый ряд школ из девяти различных округов. В их число попала и школа из Паркленда, в которой в 2018 году произошло трагическое нападение на школьников, в рамках которого пострадали 17 человек. По словам разработчиков системы, искусственный интеллект, которым оборудованы камеры наблюдения, оперирует базой данных, следящей за перемещениями абсолютно всех учеников и учителей. Что интересно, компьютерное зрение позволяет системе различать их по внешним признакам.

При этом самой полезной функцией новой системы можно считать автоматическое определение тех людей, которые в данный момент не должны находиться на территории школы. Для этого искусственный определяет количество посещений заведения человеком, а также сообщает охране о нем, если он ведет себя “нетипично и подозрительно”.