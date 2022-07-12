Искусственный интеллект написал статью о себе. Её отправили в научный журнал

Наши коллеги из Scientific American пишут, что сотрудница Гетеборгского университета Альмира Тунстрем дала нейросети задание — составить статью о самой себе. Она «написала» текст на 500 символов, в котором цитировала исследования на заданную тему.

Помимо всего прочего, ИИ назвал себя в работе «выдающимся достижением науки». Также специалист попросила у нейронки разрешение на публикацию её работы, на что получила полное согласие искусственного интеллекта.

Уже сейчас препринт статьи доступен на международном сервере препринтов HAL. Статья проверяется редакторами.

Отметим, что основной задачей всего происходящего является подъём этических и юридических вопросов.