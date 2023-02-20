Искусственный интеллект «нарисовал» идеального Джеймса Бонда

Искусственный интеллект «нарисовал» идеального Джеймса БондаОсновой для него стали уже исполнившие роль актёры
В последние месяцы нейронные сети производят настоящий фурор в Сети. Они уже использовались для изображения городов в виде людей или написания дипломной работы в российском вузе.
Фото: SCMP
Теперь же энтузиасты, используя искусственный интеллект, решили создать «мутантный» вариант Джеймса Бонда, сочетающей в себе внешность шести актёров, изображавших культового персонажа на экране.
Речь идёт о таких исполнителях, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Но на итоговом изображении, как ни странно, лучше всего заметны черты первого и последнего актёра из списка.
RG.ru
Напомним, что сейчас по Сети активно ходят слухи о том, кто следующим возьмёт на себя исполнение роли легендарного специалиста британской разведки.