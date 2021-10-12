Искусственный интеллект нарисовал тысячу вариантов дизайна кроссовок

Издание Thenextweb рассказало об этом энтузиасте и его детище. Сам разработчик — любитель модных тенденций. И как специалист по ИИ он решил показать творческие возможности машины. Ван дер Воссен обучил модель StyleGAN2-ADA на, примерно, 50 тысячах изображений кроссовок, взятых с веб-сайтов. Это были всевозможные интернет-магазины с представленным на них товаром и просто фото из интернета, Instsgram. Причём в ход шли кроссовки любого вида и времени для наибольшего разнообразия.

После этого ИИ начал соединять черты различных моделей для создания «своей» футуристичной обуви. Теперь вся коллекция представлена на сайте, посвящённом «творчеству» ИИ. Ресурс так и называется «Этот кроссовок не существует». На сайте можно не только просмотреть тысячи моделей, но и отредактировать изображение по своему вкусу.

Издание также обратило внимание на отзывы многих пользователей, которые сказали, что обувь созданная ИИ, красивее, чем многие модели, существующие физически.