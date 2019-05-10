Искусственный интеллект нашёл скрывавшегося 20 лет преступника

Системы распознавания для повышения общественной безопасности сейчас тестируются многими правительствами и пока они не слишком эффективны. Тем не менее, прогресс наблюдается.

Например, китайская компания DeepGlint Technology создала систему искусственного интеллекта, которая уже способствовала задержанию почти сотни подозреваемых. Более того, с её помощью китайской полиции удалось поймать преступника, который находился в бегах добрых двадцать лет.

При разработке специалисты вдохновлялись строением человеческого глаза . Как отмечают разработчики DeepGlint, их система способна распознавать людей и транспортные средства на расстоянии до 50 метров. Когда в камере определяется подозрительная деятельность, сразу отправляется предупреждение в полицию.