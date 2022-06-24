Искусственный интеллект научили играть в популярную игру Minecraft

Новая нейросеть компании умеет играть в Minecraft. При этом основывается этот навык исключительно на показанных ей видеоматериалах. Что самое интересное, ролики, которые были «скормлены» нейросети, не проходили предварительную маркировку и подготовку.

В OpenAI рассказали, что точной настройке их модель способна научиться создавать алмазные инструменты. Это тот тип задач, на выполнение которых у опытных игроков уходит более 20 минут или 24 тыс действий.

Напомним, что OpenAI — это американская IT-компания, основным родом деятельности которой является разработка и лицензирование технологий на основе машинного обучения. В числе её основателей есть и Илон Маск.