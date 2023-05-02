Искусственный интеллект научили крайне точно читать мысли

Сообщается, что новинка основана на технологии, аналогичной популярному чат-боту ChatGPT. Так, в отличие от предыдущих подходов, данный ИИ не требует использования электродов для сбора данных об активности мозга.

Вместо этого достаточно использовать снимки, полученные с помощью обычного магнитно-резонансного томографа.

Правда, у томографа есть свои минусы — он может делать снимки лишь каждые 10 секунд. Это заметно ограничивает количество слов, которое человек может прочитать или произнести за это время. И именно поэтому учёные применили языковую модель-трансформер, подобную ChatGPT.

Группа исследователей обучила нейронную сеть на данных фМРТ трёх добровольцев, следя за активностью их мозга во время прослушивания аудиокниг в течение 16 часов. В результате, ИИ научился восстанавливать смысл услышанного, а не точное воспроизведение текста.

Так, фраза «я ещё не получил водительские права» была восстановлена как «она еще не начала учиться водить».