Искусственный интеллект научили определять нецензурные выражения в песнях

Алгоритм нейросети работает достаточно интересным способом: вместо того, чтобы просто обучаться пониманию, в каких песнях мат, при помощи аннотированния различных семплов, он самолично извлекает вокал из композиций, после чего уже ищет случаи, когда слово совпадает с записями в словаре нецензурных выражений.

Пока что технология работает в качестве помощника человека, так как разработчики не могут гарантировать стабильную и безошибочную ее работу. Но в будущем они ожидают, что их разработка продвинется так далеко вперед, что сможет работать без чьей-либо помощи и вмешательства со стороны.