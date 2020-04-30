Наука и технологии
Сегодня 09:47
Искусственный интеллект научили определять нецензурные выражения в песнях
Особенно интересно то, как работает его алгоритм обучения
В сети появилась информация о том, что команда популярного стримингового сервиса Deezer научила искусственный интеллект определять нецензурные выражения в песнях.
Алгоритм нейросети работает достаточно интересным способом: вместо того, чтобы просто обучаться пониманию, в каких песнях мат, при помощи аннотированния различных семплов, он самолично извлекает вокал из композиций, после чего уже ищет случаи, когда слово совпадает с записями в словаре нецензурных выражений.
Пока что технология работает в качестве помощника человека, так как разработчики не могут гарантировать стабильную и безошибочную ее работу. Но в будущем они ожидают, что их разработка продвинется так далеко вперед, что сможет работать без чьей-либо помощи и вмешательства со стороны.