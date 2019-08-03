Искусственный интеллект научили отличать хорошие фильмы от провальных

Систему искусственного интеллекта обучили предсказывать успех или провал фильма, основываясь на письменных аннотациях и резюме. Об этом рассказали сообщили исследователи на Storytelling Workshop 2019 во Флоренции.

В системе используется несколько нейросетей. Для теста исследователи задействовали 42306 описаний сюжетов фильмов со всего мира, в том числе взятых из Википедии. Затем описания анализировались по эмоциональному окрасу текста. В результате было обнаружено, что успеха добиваются фильмы с более частой сменой настроения сюжета.

В дальнейшем система может быть доработана на предсказания суммы кассовых сборов. По мнению разработчиков, «беспристрастное» суждение от искусственного интеллекта может дать преимущество менее известным авторам.