Искусственный интеллект научили переделывать сложные лицензионные соглашения в простые и короткие

Так, сервис настоятельно не рекомендует делиться собственной конфиденциальной информацией с тем же Instagram. Больше всего искусственный интеллект сервиса “беспокоит” в пользовательском соглашении, которое Instagram предоставляет пользователям, пункт, согласно которому ”Instagram не дает никаких гарантий безопасности информации, передаваемой Вами в Instagram, также он не дает никаких гарантий того, что Ваши данные не будут разглашены, изменены или удалены”.