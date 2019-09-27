Ferra

Искусственный интеллект научили переделывать сложные лицензионные соглашения в простые и короткие

Но почему-то он все еще не “перевел” соглашение от Facebook
Буквально недавно был представлен сервис Guard, который с помощью искусственного интеллекта сначала читает, а затем анализирует так называемый “мелкий шрифт” пользовательских соглашений. Это те самые строки, которые большинство пользователей либо вовсе не замечают, либо ленятся читать.

Так, сервис настоятельно не рекомендует делиться собственной конфиденциальной информацией с тем же Instagram. Больше всего искусственный интеллект сервиса “беспокоит” в пользовательском соглашении, которое Instagram предоставляет пользователям, пункт, согласно которому ”Instagram не дает никаких гарантий безопасности информации, передаваемой Вами в Instagram, также он не дает никаких гарантий того, что Ваши данные не будут разглашены, изменены или удалены”.

На данный момент уже множество онлайн-площадок и приложений прошли проверку в Guard. В их число вошли такие гиганты, как Twitter, YouTube, Shazam, Telegram, Netflix, Tinder и Aliexpress. Но, что интересно, почему-то в данный список все еще не попал Facebook.

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