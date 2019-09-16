Искусственный интеллект научили подменять лица на фото для анонимизации

Исследователи продемонстрировали, как разработанный ими подход анонимизирует портреты не хуже таких простейших способов, как сильное размытие лица. Но при этом, что важно, новый способ не нарушает общей картины изображенного на исходном снимке

”Все до единого лица на этих фотографиях — сгенерированные. Рекомендуем вам увеличить изображение”, — с гордостью написали создатели Deep Privacy, комментируя изображения, полученные при помощи их нейронной сети.