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Искусственный интеллект научили предсказывать наличие коронавируса без использования тестов
Данное изобретение может оказаться крайне полезным в борьбе с COVID-19
В популярном издании Nature Medicine опубликовали материал, в котором рассказывается о новом исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE. Так, команда ученых научила искусственный интеллект предсказывать наличие коронавируса без использования тестов.
Так, программа в качестве “основы” использует данные из приложения COVID Symptom Study. Именно с ее помощью она прогнозирует заражения COVID-19 через сравнение симптомов людей и результатов традиционных тестов на коронавирус. По словам ученых, именно этот способ может оказаться крайне эффективным в тех частях планеты, где доступ к более традиционному тестированию ограничен.
Помимо этого они предположили, что использование их новейшей разработки способно помочь выявить тех, кто может быть заразным на самых ранних этапах, сосредоточив тем самым усилия по отслеживанию и тестированию там, где оно больше всего нужно.