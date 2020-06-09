Искусственный интеллект научили превращать детские каракули в полноценные фото людей

DeepFaceDrawing представляет из себя алгоритмы, “натренированные" программистами на базе лиц реально существующих людей. И в итоге для того, чтобы технология сумела воссоздать реалистичный проект на базе схематичного рисунка, ему достаточно лишь “скормить” набросок абсолютно любой “грубости.”

По словам разработчиков, DeepFaceDrawing воспринимает эскиз не более чем ориентировочной схемой, на основе которого и создается финальное изображение. Так, искусственный интеллект ищет совпадения между наброском и фотографиями людей, которые уже имеются в его базе данных. Далее он просто создает итоговую реалистичную фотографию на основе обнаруженных особенностей рисунка.