Искусственный интеллект научили превращать QR-коды в полноценные картины

Выпускник Китайского университета связи, известный под псевдонимом ciaochaos, рассказал о своём проекте по созданию «красивых QR-кодов».

Вместо того чтобы оставить QR-коды в их традиционном виде, ciaochaos предложил интересный подход: использовать изображения, сгенерированные нейросетью, и наложить на них параметры для считывания QR-кода.

Это идея, которую он хотел реализовать уже давно, но подходящие инструменты появились только недавно с развитием нейросетей для генерации изображений.

Для создания данной модели генерации QR-кодов, ciaochaos использовал технологию Stable Diffusion, а также разработал модель ControlNet для улучшения работы нейросети. В процессе ему помогали его коллеги и преподаватели из университета.

После обучения модели, он применял различные комбинации методов chekpoint и LoRa для точной настройки параметров генерации, чтобы получить изображения с QR-кодами.

Итоговый результат его работы вы можете видеть на обложке данной новостей. Выглядит впечатляюще и куда интереснее стандартных кодов такого типа.