Искусственный интеллект научили публиковать видео отвлекающихся на гаджеты во время заседаний чиновников

Называется проект The Flemish Scrollers («Фламандские скроллеры»). Как пишет сам автор, его основной целью является попытка пристыдить политиков, которые проводят слишком много времени за гаджетами на заседаниях.

«Следящий» за ними алгоритм использует общедоступные видеозаписи с YouTube, на основе которых и распознаёт девайсы в руках политиков, передаёт The Next Web. Более того, ИИ способен идентифицировать их личность.

Что интересно, Депортер задумался о создании своего проекта ещё в 2019 году. Тогда, министр-президент Фландрии Ян Джамбон, прямо во время политического собрания, попал в объективы камер за игрой в Angry Birds.