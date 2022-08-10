Наука и технологии
Сегодня в 06:41
1 мин.

Искусственный интеллект научили распознавать даже закрытые лица с почти 100% точностью

Казалось бы, чем ещё может удивить подобная технология
Учёные из Венгрии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США представили свою свежую разработку — систему распознавания лиц со сверхвысокой точностью.
Искусственный интеллект научили распознавать даже закрытые лица с почти 100% точностью

По словам специалистов, созданный ими искусственный интеллект способен в 99,95% случаев верно распознавать внешность и возраст человека даже с закрытым лицом. При этом в 80,9% случаев алгоритм понимает, улыбается ли человек в вуали или в медицинской маске. Для этого анализируются глаза.

Сообщается, что в основу проекта легла сверточная нейросеть. В рамках тестирования учёные использовали базу, состоящую из фотографий 150 человек: мужчин и женщин в возрасте от 8 до 78 лет.

Отметим, что современные технологии распознавания лиц способны не только распознавать человека, но и определять пол, возраст и даже выражение его лица.

Новости партнеров
Новости партнеров