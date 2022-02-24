Искусственный интеллект научили создавать 3D-объекты по обычному словесному описанию

Наука и технологии
Вчера в 23:33
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Искусственный интеллект научили создавать 3D-объекты по обычному словесному описаниюЗвучит как описание технологии будущего
В сети появилась информация о свежей разработке Meta (экс-Facebook). Компания Марка Цукерберга создала искусственный интеллект, способный создавать трёхмерные объекты в виртуальном мире по любому набору слов.
Называется новинка Builder Bot. Во время демонстрации технологии, виртуальный аватар Цукерберга задавал разные требования к объектам, а уже сама система воспроизводила их в окружающей реальности.
Например, пока вокруг существовали заранее созданные пляж, море и облака, на берегу образовались пара деревьев, под которыми система расстелила плед для пикника.
Нужен только голос, чтобы создавать детализированные миры. Их можно будет исследовать и делиться опытом с другим.
Марк Цукерберг
Глава Meta
На данный момент не совсем ясно, как скоро новая технология попадёт в руки обычных пользователей. Но учитывая, какими темпами Meta работает над составляющими собственной метавселенной, это может случиться очень скоро.
Источник: The Verge