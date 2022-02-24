Искусственный интеллект научили создавать 3D-объекты по обычному словесному описанию

Называется новинка Builder Bot. Во время демонстрации технологии, виртуальный аватар Цукерберга задавал разные требования к объектам, а уже сама система воспроизводила их в окружающей реальности.

Например, пока вокруг существовали заранее созданные пляж, море и облака, на берегу образовались пара деревьев, под которыми система расстелила плед для пикника.