Искусственный интеллект научили создавать бесконечное много фото голых женщин с нуля

По своей сути, новинка напоминает такие популярные ИИ-проекты как DALL-E 2 и Midjourney. Правда, в отличие от этих двух разработок, pornpen.ai позволяет создавать изображения обнажённых дам.

Сообщается, что нейронная сеть была натренирована на основе базы картинок с изображением совершенно разных голых женщин, в том числе и порноактрис. Сама же нейросеть находится в открытом доступе.

Стоит отметить, что на данном этапе она хоть и позволяет создавать фото на основе текстового описания, сами запросы можно собрать лишь из готовых команд вроде «нижнее бельё», «модель» и т.д. Автор проекта назвал подобное ограничение временным.