Наука и технологии
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Искусственный интеллект научили создавать бесконечное много фото голых женщин с нуля

Вот оно, правильное применение современных технологий
Пользователь под ником dreampen создал нейросеть, которая создаёт голых женщин на основе лишь текстового описания.
Искусственный интеллект научили создавать бесконечное много фото голых женщин с нуля

По своей сути, новинка напоминает такие популярные ИИ-проекты как DALL-E 2 и Midjourney. Правда, в отличие от этих двух разработок, pornpen.ai позволяет создавать изображения обнажённых дам.

Сообщается, что нейронная сеть была натренирована на основе базы картинок с изображением совершенно разных голых женщин, в том числе и порноактрис. Сама же нейросеть находится в открытом доступе.

Стоит отметить, что на данном этапе она хоть и позволяет создавать фото на основе текстового описания, сами запросы можно собрать лишь из готовых команд вроде «нижнее бельё», «модель» и т.д. Автор проекта назвал подобное ограничение временным.

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