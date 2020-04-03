Искусственный интеллект научили выбирать пациентов с коронавирусом, требующих госпитализации

Так, в рамках проекта был разработан специальный алгоритм машинного обучения, с помощью которого эксперты могут определять различные факторы риска, приводящие в конечном итогу к осложнениям у пациентов. Именно таких заболевших система и будет предлагать госпитализировать в первую очередь.

”Во-первых, прогнозируется, что во многих странах ресурсы и возможности больниц не будут способны справиться с количеством пациентов. Во-вторых, стандартные клинические данные являются плохим показателем, чтобы определить течение болезни. Однако это один из самых важных показателей: нужно понимать как пациенты будут чувствовать себя дома и каким из них точно понадобится терапия. ИИ определенно поможет в этом”, — рассказали представители Jvion.