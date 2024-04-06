Искусственный интеллект научился читать генетический код

МРНК преобразует информацию в белки в конечном этапе, называемом трансляцией. Однако мРНК интересна тем, что только часть ее содержит код для белка. Остальное не транслируется, но контролирует важные аспекты процесса трансляции. Ученые сконцентрировались на не транслируемой области, чтобы оптимизировать эффективность и улучшить вакцины. Обученная на малом разнообразии видов, модель создала сотни новых оптимизированных последовательностей и подтвердила их результаты через лабораторные эксперименты.

Это первая языковая модель, сфокусированная на не транслируемой области мРНК, и она показала повышение общей эффективности, а также способность предсказывать производительность последовательности при различных связанных задачах. Успех модели, по словам Ванг, также указывает на новые возможности в понимании генной регуляции, что важно для борьбы с заболеваниями и расстройствами.