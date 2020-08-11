Искусственный интеллект научился делать из фотографии полноценную 3D-анимацию

В рамках нового проекта, исследователи представили детальные 3D-сцены знаменитых достопримечательностей по всему миру. В их числе оказались Бранденбургские ворот в Берлине, храм Базилика Сакре-Кер в Париже и фонтан Треви в Риме. Что интересно, благодаря использованию машинного обучения, стало возможным не просто создание красивой 3D-анимации на основе фотографии - специалисты сумели воссоздать полноценные трехмерные сцены с возможностью перемещать виртуальную камеру, а внешняя сцена, при этом, может меняться под действием световых эффектов.

При этом разработчики уточняют, что на данном этапе их разработка крайне капризна: ”Два фотографа могут стоять на одном месте и сделать снимок одной и той же достопримечательности, но один кадр алгоритм обработает корректно, а второй — испортит. Нам нужно доработать ИИ, чтобы он работал корректно”, - заявил один из авторов исследования.