Искусственный интеллект научился менять телосложение человека

Известно, что на создание Deepfake 2.0 у автора ушло порядка двух лет. Для демонстрации новых возможностей был опубликован видеоролик, в котором видно, что сперва компьютер, на базе одной фотографии, создает трехмерное изображение, а впоследствии внедряет его в видеоряд. Сам автор не скрывает, что как и любая программа, новинка может эксплуатироваться с благими намерениями, так и злоумышленниками.

Ключевой задачей Deepfake 2.0, как отметил сам разработчик, является использование в целях “примерки” той или иной одежды с учетом особенностей фигуры. Таким образом, к примеру, покупатели онлайн-магазинов смогут загружать свою фотографию в приложение и наглядно рассмотреть, как одежда “сядет” на тело.