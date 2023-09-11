Искусственный интеллект научился обнаруживать болезнь Паркинсона по картинке с веб-камеры

С его помощью пациенты с болезнью Паркинсона могут оценить степень своих симптомов на расстоянии всего за несколько минут.

Суть метода заключается в следующем: пользователь должен ударить пальцами перед веб-камерой 10 раз. После этого система оценивает моторные функции на основе шкалы от 0 до 4.

Традиционно, врачи просили пациентов выполнять простые моторные задачи для оценки степени нарушения двигательных функций. Новый ИИ-инструмент может быстро оценить состояние пациента, используя стандартные медицинские рекомендации, такие как MDS-UPDRS.

Эксперимент с участием 250 пациентов с болезнью Паркинсона показал, что оценки, полученные с помощью искусственного интеллекта, были сопоставимы с оценками трёх неврологов и трёх врачей общей практики.

Профессиональные неврологи показали немного лучшие результаты по сравнению с ИИ, однако новейшая технология превзошла врачей общей практики, прошедших сертификацию по UPDRS.