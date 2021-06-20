Искусственный интеллект научился подделывать голос и стиль исполнения известных рэперов

Наука и технологии
Сегодня в 04:24
Искусственный интеллект научился подделывать голос и стиль исполнения известных рэперовМогут возникнуть конфликты с правообладателями
Инструмент Uberduck позволяет загрузить в нейросеть собственный текст, а в результате получить синтезированный образец голоса рэпера, который его озвучит.
Несмотря на то, что у сервиса уже есть аналоги, Uberduck синтезирует голос гораздо успешнее. Настроить голос можно как для использования в спокойном стиле, так и в более интенсивном.
Каким-то одним вариантом исполнения нейросеть не ограничена. Путем добавления гласных в определенных местах текста, ПО сможет воспроизвести манеру подачи совершенно разных артистов.
В случае, если инструмент будет использован для дезинформации, разработчики обещают удалять незаконную информацию по запросу.