Искусственный интеллект научился подделывать голос и стиль исполнения известных рэперов

Несмотря на то, что у сервиса уже есть аналоги, Uberduck синтезирует голос гораздо успешнее. Настроить голос можно как для использования в спокойном стиле, так и в более интенсивном.

Каким-то одним вариантом исполнения нейросеть не ограничена. Путем добавления гласных в определенных местах текста, ПО сможет воспроизвести манеру подачи совершенно разных артистов.

В случае, если инструмент будет использован для дезинформации, разработчики обещают удалять незаконную информацию по запросу.