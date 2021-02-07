Наука и технологии
Сегодня в 11:43
Искусственный интеллект научился предсказывать старческое слабоумие
Задолго до первых признаков этой болезни
Разработчики компании IBM создали алгоритм, способный предсказывать старческое слабоумие. Примечательно, что спрогнозировать болезнь компьютер может еще до того, как у человека возникнут ее первые проявления.
Сообщается, что точность предсказания искусственного интеллекта, разработанного IBM, достигает 75%. Во время его реализации ученые несколько лет обучали искусственный интеллект, предоставляя ему рассказы участников исследования. От добровольцев требовалось описывать то, что происходит на изображении. В это время программа фиксировала возрастные изменения. К примеру ошибки в произношении, пропущенные слова, их повторение и прочие.
Стоит отметить, что участниками исследования были люди, которым не был поставлен диагноз Альцгеймер. Тем не менее, компьютеру удалось найти признаки развития этой болезни задолго до того, как она начнет проявляться.