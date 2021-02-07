Искусственный интеллект научился предсказывать старческое слабоумие

Сообщается, что точность предсказания искусственного интеллекта, разработанного IBM, достигает 75%. Во время его реализации ученые несколько лет обучали искусственный интеллект, предоставляя ему рассказы участников исследования. От добровольцев требовалось описывать то, что происходит на изображении. В это время программа фиксировала возрастные изменения. К примеру ошибки в произношении, пропущенные слова, их повторение и прочие.

Стоит отметить, что участниками исследования были люди, которым не был поставлен диагноз Альцгеймер. Тем не менее, компьютеру удалось найти признаки развития этой болезни задолго до того, как она начнет проявляться.