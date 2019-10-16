Искусственный интеллект научился предугадывать эпидемии смертельных болезней

Так, по полученным учеными данным, к 2070 году вероятность вспышки Эболы может возрасти на 60% в том случае, если мир продолжит путь к более теплому климату.

”Будущее по своей природе неопределенно. Но политики и лица, принимающие решения, хотят понять диапазон будущих возможностей. Вам нужна информация о том, что может произойти, чтобы вы были лучше подготовлены”, — рассказала профессор глобального здравоохранения в Вашингтонском университете Кристи Эби.

По словам исследователей, данную модель в конечном итоге можно использовать для того, чтобы выяснять зоны, в которых вакцинация необходима еще до того, как у вспышки появится шанс нанести непоправимый вред.