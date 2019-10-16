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Искусственный интеллект научился предугадывать эпидемии смертельных болезней
Это поможет вакцинировать людей до того, как болезнь нанесет удар
Ученые разработали новую компьютерную модель, с помощью которой стало куда проще прогнозировать точки возникновения эпидемии Эболы. Так, новая разработка множество факторов, в том числе и изменения в окружающей среде, способные повлиять на распространение смертельного вируса.
Так, по полученным учеными данным, к 2070 году вероятность вспышки Эболы может возрасти на 60% в том случае, если мир продолжит путь к более теплому климату.
”Будущее по своей природе неопределенно. Но политики и лица, принимающие решения, хотят понять диапазон будущих возможностей. Вам нужна информация о том, что может произойти, чтобы вы были лучше подготовлены”, — рассказала профессор глобального здравоохранения в Вашингтонском университете Кристи Эби.
По словам исследователей, данную модель в конечном итоге можно использовать для того, чтобы выяснять зоны, в которых вакцинация необходима еще до того, как у вспышки появится шанс нанести непоправимый вред.
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