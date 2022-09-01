Искусственный интеллект научился прогнозировать роды

Это, в свою очередь, может быть полезно при определении необходимости кесарева сечения. Сообщается, что обучение программы происходило на базе данных, состоявшей из информации о пациентах из многоцентрового консорциума по безопасному труду из Национального института детского здоровья и человеческого развития.

В ней были описаны более 700 клинических и акушерских факторов в 66 тысячах родов: от момента поступления в больницу и по мере развития процесса.

Эксперты уже заявили, что ИИ способен заменить существующие схемы оценки родов, а также снизить риск неблагоприятного исхода. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на здравоохранение.