Искусственный интеллект научился распознавать созданные нейросетью лица

За последние несколько лет технология deepfake (замена лица одного человека на лицо другого) развилась так сильно, что это стало походить на проблему. Как узнать, что перед тобой оригинальное видео, а не изменённое нейросетью? Решением именно этой проблемы и займётся искусственный интеллект (ИИ), разработанный американскими учёными.