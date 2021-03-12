Наука и технологии
Сегодня в 11:57
Искусственный интеллект научился распознавать созданные нейросетью лица
Удивительно, насколько простой оказалась идея, которая легла в основу технологии
За последние несколько лет технология deepfake (замена лица одного человека на лицо другого) развилась так сильно, что это стало походить на проблему. Как узнать, что перед тобой оригинальное видео, а не изменённое нейросетью? Решением именно этой проблемы и займётся искусственный интеллект (ИИ), разработанный американскими учёными.
Специалисты из Университета штата Нью-Йорк в Буффало создали новую модель, способную распознать фейк по глазам. По словам самих учёных, их новинка демонстрирует эффективность в 94%.
В основу работы ИИ легло отслеживание световых узоров на глазах людей. Если в реальной жизни они практически совпадают из-за общего источника освещения, то deepfake «придумывает» разные рисунки. Такого рода несоответствия и обнаруживает свежая разработка учёных. После этого она генерирует оценку сходства. Чем меньше балл, тем больше шансы того, что обнаружена подделка.