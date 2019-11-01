Искусственный интеллект научился реалистично анимировать компьютерных персонажей

Изначально авторы произвели видеоролики, которые содержат набор движений, на основании которых и была обучена нейросеть. Отмечается, что созданная исследователями система хорошо работает под разными углами обзора, а также с различных сторон от главного героя игры. Более того, система способна предварительно анимировать последующие действия персонажа, за счет чего достигается реалистичность движений и отсутствие зависаний.

Новая разработка будет показана в рамках грядущей конференции ACM Siggraph Asia, которая пройдет в австралийском городе Брисбен в следующем месяце.