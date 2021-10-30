Искусственный интеллект научился решать «многошаговые» математические задачки на уровне 12-летних детей

Специалисты OpenAI опубликовали свежий материал. В нём они рассказали, что их система научилась решать задачи по математике для начальной школы. При этом точность ИИ в два раза выше, чем у точно настроенной модели GPT-3 и составляет 55%.

Для сравнения, дети в возрасте от 9 до 12 лет в среднем набирают в том же тесте 60%.

По мнению девелоперов, достигнутый ими результат очень важен. Как минимум потому, что современный искусственный интеллект всё ещё достаточно слаб в вопросе многошаговых рассуждений.

То, на что оказалась способна свежая модель OpenAI, стало возможным благодаря её способности распознавать и учиться на своих ошибках. Таким образом, она повторяла попытки до тех пор, пока не находила подходящее решение.