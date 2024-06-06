Искусственный интеллект научился «видеть», как люди

Для распознавания объектов в изображениях ИИ используют нейронные сети, обученные на большом количестве примеров. В результате создаются структуры, напоминающие те, что есть в нервных системах животных и людей.

Команда Венского технического университета и команда Массачусетский технологического института представили свои исследования на Международной конференции по обучению представлениям (ICLR 2024). В ходе работы они использовали сверточные нейронные сети, вдохновленные биологическими нейронными сетями глаз и мозга.

Исследователи отметили, что фильтры в этих сетях формируются автоматически и демонстрируют схожие паттерны с теми, что наблюдаются в нервных системах приматов и кошек. Эти результаты могут значительно ускорить процесс обучения ИИ и повысить его эффективность.