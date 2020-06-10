Искусственный интеллект нуждается во "сне" для большей эффективности

Что интересно, речь идет именно что о подобии сна, когда на нейросеть воздействуют особенно медленными сигналами, подобными тем, которые наблюдаются в спящем мозгу. То есть обыкновенное отключение работы ИИ не сможет показать такую же эффективность его работы в дальнейшем.

Также стоит отметить, что в рамках нового исследования, ученые Лос-Аламосской национальной лаборатории установили, что нейроны становятся менее стабильными в результате достаточно длительной работы. В качестве тестовой активности для искусственного интеллекта было выбрано освоение словаря, в результате чего нейросеть “перенапряглась” от процесса идентификации сходства между объектами. И как раз своеобразный “сон”, то есть более медленное воздействие на него, помог ему в улучшении своей эффективности в дальнейшем.