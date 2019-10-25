Искусственный интеллект обучили предсказывать масштаб пожаров

Так, разработчики из CrowdAI тренировали свою модель, вдохновением для которой послужили системы искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений, на тысячах различных стопкадров из видеозаписей лесных пожаров. Натренированная система способна определить границы пожара на инфракрасных снимках горящего леса.

”ИИ определяет пожары намного быстрее, чем текущий персонал, который сначала просматривает видео, сравнивая его с картой, а затем сообщает об этом оперативным службам”, — отметил представитель компании CrowdAI, разработавшей автоматизированную систему под названием FireNet.