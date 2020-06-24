Искусственный интеллект обучили зашивать раны, показав ему соответствующие видео

В качестве обучающей модели, исследователи использовали видеозаписи восьми хирургов за работой. За сам процесс адаптации навыков машины под хирургическое дело отвечал алгоритм, получивший название Motion2Vec - именно с его помощью робот научился накладывать швы и завязывать узлы самостоятельно.

Сами разработчики уже заявили, что в их планы входит создание куда большего числа различных ИИ, которые могли бы обучаться по подобной модели. По их словам, на сегодняшний день в сети есть достаточно много неструктурированной информации в виде видео, изображений и текста - именно ее роботы будущего могли бы использовать для самообучения при выполнении повседневных и не очень задач.