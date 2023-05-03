Искусственный интеллект оценит красоту женщины по 10-балльной шкале

Модель основана на алгоритме k-ближайших соседей (KNN) и использует параметры лица, такие как симметрия и пропорции, для определения привлекательности.

Исследователи использовали наборы данных, включая видео «Топ-100 самых красивых женских лиц мира 2020» и Lab London Database, содержащую лица мужчин и женщин от 18 до 54 лет.

Искусственный интеллект обучили на основе этих наборов данных, после чего технология показала выдающуюся точность в оценке привлекательности лиц, сопоставимую с оценками людей.