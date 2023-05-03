Искусственный интеллект оценит красоту женщины по 10-балльной шкале

Искусственный интеллект оценит красоту женщины по 10-балльной шкалеНа основе усреднённых вкусов мужчин по всему миру
Исследователи из Исламского Азадского университета в Тегеране разработали модель машинного обучения, которая с высокой точностью оценивает привлекательность человеческих лиц на фото.
Модель основана на алгоритме k-ближайших соседей (KNN) и использует параметры лица, такие как симметрия и пропорции, для определения привлекательности.
Исследователи использовали наборы данных, включая видео «Топ-100 самых красивых женских лиц мира 2020» и Lab London Database, содержащую лица мужчин и женщин от 18 до 54 лет.
Искусственный интеллект обучили на основе этих наборов данных, после чего технология показала выдающуюся точность в оценке привлекательности лиц, сопоставимую с оценками людей.
Сообщается, что точность нового подхода оказалась значительно выше в сравнении с предыдущими исследованиями, а корреляционный коэффициент превышает оценки людей.
По словам экспертов, данная работа имеет важное значение для психологии, нейронауки и компьютерных наук, т.к. предоставляет новый взгляд на концепцию привлекательности лица и её количественное определение с помощью машинного обучения.