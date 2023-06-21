Искусственный интеллект оценит способности российских медиков

Искусственный интеллект оценит способности российских медиковНейросеть будет распознавать речь, моторику и действия медработника
Специалисты из Майкопа разрабатывают нейросетей комплекс, который поможет оценивать успехи обучающихся спасению людей.
Ученые из Майкопского государственного технологического университета ведут работу над созданием искусственного интеллекта, способного оценивать навыки медицинских работников.
В Центре аккредитации и практических навыков Медицинского института МГТУ студенты и врачи осваивают навыки спасения людей на специальных муляжах и роботах. Контроль за правильностью выполнения манипуляций сейчас осуществляют специалисты по симуляционному обучению. Однако весь процесс занимает много времени.
Решить проблему призван разрабатываемый комплекс. Он позволит не только контролировать обучение, но и даст возможность многократной и круглосуточной оценки навыков. Система будет распознавать речь, моторику рук медработника и манипуляции с медицинским оборудованием.
Самым сложным в проекте станет разработка ядра нейросети и сбор информации с камер видеонаблюдения для разбивки изображений на объекты распознавания, рассказал его руководитель, заведующий кафедрой информационной безопасности и прикладной информатики МГТУ Вячеслав Чундышко. Для этого будет создан комплекс из сервера и пяти рабочих станций.
Прототип комплекса будет создан к декабрю и будет апробирован в аккредитационном центре МГТУ.