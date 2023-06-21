Искусственный интеллект оценит способности российских медиков

Ученые из Майкопского государственного технологического университета ведут работу над созданием искусственного интеллекта, способного оценивать навыки медицинских работников.

В Центре аккредитации и практических навыков Медицинского института МГТУ студенты и врачи осваивают навыки спасения людей на специальных муляжах и роботах. Контроль за правильностью выполнения манипуляций сейчас осуществляют специалисты по симуляционному обучению. Однако весь процесс занимает много времени.

Решить проблему призван разрабатываемый комплекс. Он позволит не только контролировать обучение, но и даст возможность многократной и круглосуточной оценки навыков. Система будет распознавать речь, моторику рук медработника и манипуляции с медицинским оборудованием.

Самым сложным в проекте станет разработка ядра нейросети и сбор информации с камер видеонаблюдения для разбивки изображений на объекты распознавания, рассказал его руководитель, заведующий кафедрой информационной безопасности и прикладной информатики МГТУ Вячеслав Чундышко. Для этого будет создан комплекс из сервера и пяти рабочих станций.

Прототип комплекса будет создан к декабрю и будет апробирован в аккредитационном центре МГТУ.