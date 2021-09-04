Искусственный интеллект омолодил актёра из «Бригады»

На YouTube-канале площадки был опубликован ролик, в котором демонстрируется омоложение актёра Павла Майкова, сыгравшего Пчёлу в сериале «Бригада». В нём мужчина в воспоминаниях возвращается на 15 лет назад, для чего и была использована новейшая технология.

За омоложение отвечает face-de-aging — разработка, созданная в стенах отечественной компании Deepcake. Она использовала алгоритмы нейронных сетей для изменения лица актёра. В качестве «обучающих материалов» были использованы более ранние работы Майкова в кино, в том числе и в легендарной «Бригаде».

Свежая демонстрация является частью рекламной компании нового сериала «Контакт». В сцене из него и использовалось «компьютерное омоложение».