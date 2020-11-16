Наука и технологии
Сегодня 08:50
Искусственный интеллект "оживил" героев произведений искусства
Получилось удивительно правдоподобно
В сети появился очередной результат работ искусственного интеллекта — на этот раз технология, больше напоминающая магию, “оживила” героев всем известных произведений искусства.
Само собой, в качестве “оператора” нейросети помогал разработчик — Скотт Кекоа — передает Канобу. Именно он, используя технологию StyleGAN сумел превратить изображения статуй и картины в по-настоящему реалистичных людей.
Приведенные ниже результаты показывают, что возможно с этой невероятной технологией. “Настоящие” изображения дают вам представление о том, как выглядел человек, стоящий за каждым произведением искусства.
Стоит отметить, что свежая работа по “оживлению” произведений искусства является одной из самых качественных, так как итоговый результат и вправду напоминает людей, а не натянутые на оригинал текстуры человеческих лиц.