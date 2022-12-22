Искусственный интеллект помог обнаружить зависимость от еды при помощи МРТ

Суть работы заключалась в использовании ИИ и МРТ для отслеживания физиологии влечений на примере влечения к еде и наркотикам. По итогу специалисты смогли выделить различные нейробиологические сигнатуры влечения, распознаваемые с точностью до 82%.

Проще говоря, учёные стали на шаг ближе к тому, чтобы с высокой долей вероятности определять различные виды зависимости, в том числе и пищевую, используя лишь МРТ.

И в этом заключается настоящий прорыв, так как ранее влечение можно было фиксировать и измерять лишь с помощью самоотчёта наблюдаемого человека. А это, как можно понять, крайне ограниченный своей субъективностью метод.