Искусственный интеллект поможет бороться с бюрократией в Японии

Это первый случай, когда подразделение центрального правительства Японии публично заявляет о тестировании ИИ от OpenAI.

Министр Тэцуро Номура отметил, что пока инициатива не является масштабной и чат-бот будет работать только с общедоступной информацией, чтобы избежать утечки конфиденциальных данных.

Ожидается, что в будущем технология будет использоваться для обновления онлайн-руководств по заполнению заявок на субсидии и другую государственную поддержку.

По данным газеты Asahi, каждый год вносится тысячи страниц изменений в регулирование, и министерство вынуждено передавать трудоёмкие задачи по обновлению своей домашней страницы сторонним компаниям.