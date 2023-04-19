Искусственный интеллект поможет бороться с бюрократией в Японии

Искусственный интеллект поможет бороться с бюрократией в ЯпонииИ сделает государственные документы более понятными
Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии начало тестирование искусственного интеллекта ChatGPT для упрощения сложных и запутанных государственных регуляций, делая их более доступными.
Это первый случай, когда подразделение центрального правительства Японии публично заявляет о тестировании ИИ от OpenAI.
Министр Тэцуро Номура отметил, что пока инициатива не является масштабной и чат-бот будет работать только с общедоступной информацией, чтобы избежать утечки конфиденциальных данных.
Ожидается, что в будущем технология будет использоваться для обновления онлайн-руководств по заполнению заявок на субсидии и другую государственную поддержку.
По данным газеты Asahi, каждый год вносится тысячи страниц изменений в регулирование, и министерство вынуждено передавать трудоёмкие задачи по обновлению своей домашней страницы сторонним компаниям.