Искусственный интеллект поможет экономить энергию в домах

Опубликовано 15 мая 2024, 23:56
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Искусственный интеллект поможет экономить энергию в домахС точностью в 81%
Канадские ученые разработали метод с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который позволит домам экономить электроэнергию. Исследователи нашли 28 точек утечки тепла в многоквартирном доме, самые серьезные из них — на стыках стен и вокруг окон. Если устранить 70% этих утечек, можно сэкономить до 25% энергии на отопление.
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Проблема энергоэффективности зданий часто возникает из-за сложностей ручного осмотра. Новый метод использует искусственный интеллект и тепловизоры для автоматического поиска утечек тепла в режиме реального времени. Испытания проводились в доме на канадских прериях, где жильцы жаловались на холод и высокие счета за электричество.
ИИ-система научилась анализировать тепловизионные изображения с точностью 81%, находя слабые места изоляции. Новый метод позволит быстрее и точнее выявлять утечки тепла, чем традиционные способы.
В будущем планируется использовать дроны с камерами для осмотра высотных зданий.