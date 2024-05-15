Искусственный интеллект поможет экономить энергию в домах

Проблема энергоэффективности зданий часто возникает из-за сложностей ручного осмотра. Новый метод использует искусственный интеллект и тепловизоры для автоматического поиска утечек тепла в режиме реального времени. Испытания проводились в доме на канадских прериях, где жильцы жаловались на холод и высокие счета за электричество.

ИИ-система научилась анализировать тепловизионные изображения с точностью 81%, находя слабые места изоляции. Новый метод позволит быстрее и точнее выявлять утечки тепла, чем традиционные способы.

В будущем планируется использовать дроны с камерами для осмотра высотных зданий.