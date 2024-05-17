Искусственный интеллект поможет изучать неизвестные вирусы

Опубликовано 17 мая 2024, 22:53
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Искусственный интеллект поможет изучать неизвестные вирусыОн будет анализировать последовательности
Ученые создали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который поможет изучать огромное количество неизвестных вирусов. Вирусы являются загадочной и малоизученной частью экосистем микробов.
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Сложность изучения вирусов заключается в их невероятном разнообразии и способности быстро эволюционировать. Новая методика использует машинное обучение для анализа белковых последовательностей вирусов. Это позволит ученым не только больше узнать о вирусах, но и ответить на биологические вопросы, на которые пока нет ответа.
Исследователи смогли обнаружить ранее неизвестный белок, который помогает некоторым морским бактериям адаптироваться к окружающей среде. Ученые уверены, что их методика поможет изучать вирусы не только в океанах, но и то, какую роль они играют в здоровье человека.
Новый инструмент позволит сделать открытия, которые окажут положительное влияние на здоровье людей.