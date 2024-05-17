Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 22:53
1 мин.

Искусственный интеллект поможет изучать неизвестные вирусы

Он будет анализировать последовательности
Ученые создали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который поможет изучать огромное количество неизвестных вирусов. Вирусы являются загадочной и малоизученной частью экосистем микробов.
Искусственный интеллект поможет изучать неизвестные вирусы

© Ferra.ru

Сложность изучения вирусов заключается в их невероятном разнообразии и способности быстро эволюционировать. Новая методика использует машинное обучение для анализа белковых последовательностей вирусов. Это позволит ученым не только больше узнать о вирусах, но и ответить на биологические вопросы, на которые пока нет ответа.

Исследователи смогли обнаружить ранее неизвестный белок, который помогает некоторым морским бактериям адаптироваться к окружающей среде. Ученые уверены, что их методика поможет изучать вирусы не только в океанах, но и то, какую роль они играют в здоровье человека.

Новый инструмент позволит сделать открытия, которые окажут положительное влияние на здоровье людей.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
,
#наука
,
#вирус