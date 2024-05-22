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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 23:38
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Искусственный интеллект поможет предсказать уровень грунтовых вод

Лучше, чем традиционные методы
Ученые нашли способ более точно предсказать уровень грунтовых вод в засушливых районах Китая, таких как провинция Нинся. Исследование может помочь решить проблему нехватки питьевой воды.
Искусственный интеллект поможет предсказать уровень грунтовых вод

© Ferra.ru

Группа специалистов под руководством профессора Сун Бо из Университета информационных технологий Нанкина разработала метод с использованием машинного обучения. Он позволяет предсказывать глубину залегания грунтовых вод с большей точностью, чем традиционные статистические модели.

В своей работе ученые использовали данные о количестве осадков и другие факторы, влияющие на уровень грунтовых вод. Затем с помощью специальных алгоритмов машинного обучения они построили модели, которые могут предсказать, насколько глубоко залегают подземные источники.

Разработанная методика показала лучшие результаты, чем традиционные статистические модели. Более того, ученые смогли еще больше повысить точность прогнозов, усовершенствовав алгоритмы машинного обучения.