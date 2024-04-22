Искусственный интеллект поможет предсказывать стихийные бедствия

Опубликовано 22 апреля 2024, 22:10
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Искусственный интеллект поможет предсказывать стихийные бедствияБыстрее и точнее
Согласно новому исследованию, искусственный интеллект (ИИ) способен быстро и точно предсказывать траекторию и интенсивность крупных штормов. Ученые из Университета Рединга сравнили прогнозы, основанные на анализе шторма Сиаран в ноябре 2023 года, и пришли к выводу, что прогнозы погоды, использующие машинное обучение, могут быть такими же точными, как и традиционные, но быстрее, дешевле и с использованием меньшего количества вычислительной мощности.
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Исследование, опубликованное в журнале npj Climate and Atmospheric Science, подчеркивает быстрый прогресс и трансформационный потенциал ИИ в прогнозировании погоды. Профессор Андрю Чарлтон-Перез, руководивший исследованием, отмечает, что ИИ трансформирует погодные прогнозы прямо на наших глазах. Он добавил, что дальнейшие исследования использования ИИ в прогнозировании погоды необходимы для лучшей защиты людей от крупных стихийных бедствий, подобных шторму Сиаран.
Ученые отмечают, что разработка моделей машинного обучения может означать, что ИИ станет рутинно использоваться в прогнозировании погоды в ближайшем будущем, что сэкономит время и деньги прогнозистов.