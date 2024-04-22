Искусственный интеллект поможет предсказывать стихийные бедствия

Исследование, опубликованное в журнале npj Climate and Atmospheric Science, подчеркивает быстрый прогресс и трансформационный потенциал ИИ в прогнозировании погоды. Профессор Андрю Чарлтон-Перез, руководивший исследованием, отмечает, что ИИ трансформирует погодные прогнозы прямо на наших глазах. Он добавил, что дальнейшие исследования использования ИИ в прогнозировании погоды необходимы для лучшей защиты людей от крупных стихийных бедствий, подобных шторму Сиаран.

Ученые отмечают, что разработка моделей машинного обучения может означать, что ИИ станет рутинно использоваться в прогнозировании погоды в ближайшем будущем, что сэкономит время и деньги прогнозистов.