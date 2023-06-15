Искусственный интеллект поможет США и Британии создать ракету для полётов до Марса за 30 дней

Чтобы достичь этой амбициозной цели, исследователи воспользуются искусственным интеллектом, который будет изучать физику плазмы в двигателе и помогать оптимизировать его конструкцию.

Pulsar Fusion известна своими стремлениями к «зелёным» технологиям и разработке ракетных двигателей на основе пластиковых отходов.

Однако вместе с Princeton Satellite Systems они будут сосредоточены на совершенствовании американских разработок, а не своих собственных. Они будут анализировать физику плазмы в установке Princeton field-reversed configuration версии 2 (PFRC-2).