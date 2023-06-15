Искусственный интеллект поможет США и Британии создать ракету для полётов до Марса за 30 дней

Искусственный интеллект поможет США и Британии создать ракету для полётов до Марса за 30 днейАмбициозная цель
Британская компания Pulsar Fusion объединилась с американской Princeton Satellite Systems в стремлении создать термоядерный ракетный двигатель и ракету, способные достичь Марса всего за 30 дней.
Чтобы достичь этой амбициозной цели, исследователи воспользуются искусственным интеллектом, который будет изучать физику плазмы в двигателе и помогать оптимизировать его конструкцию.
Pulsar Fusion известна своими стремлениями к «зелёным» технологиям и разработке ракетных двигателей на основе пластиковых отходов.
Однако вместе с Princeton Satellite Systems они будут сосредоточены на совершенствовании американских разработок, а не своих собственных. Они будут анализировать физику плазмы в установке Princeton field-reversed configuration версии 2 (PFRC-2).
За последние 20 лет компания Princeton Satellite Systems получила ряд государственных грантов, включая финансирование от NASA. В планах компании — создание установок PFRC-3 и PFRC-4 к 2025 году, после чего начнётся процесс создания лётного прототипа.
Эти установки и будут разработаны на основе совместных исследований с Pulsar Fusion.