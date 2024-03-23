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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 00:00
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Искусственный интеллект поможет в анализе частиц в ускорителях

Он может помочь в поисках новой физике
Ученые из Института ядерной физики Польской академии наук представили новый метод анализа частиц в ускорителях, используя искусственный интеллект. Этот метод позволит быстро восстанавливать треки частиц и может быть использован в эксперименте MUonE для поиска новой физики.

Традиционные методы обработки данных от детекторов уже не способны эффективно обрабатывать все поступающие сигналы. Однако разработанный искусственный интеллект, представляющий собой глубокую нейронную сеть, может справиться с этой задачей.

На основе обучения на большом объеме данных о коллизиях частиц искусственный интеллект научился точно восстанавливать треки вторичных частиц. Это открывает перспективы для его использования в реальных экспериментах.

Один из первых экспериментов, где этот искусственный интеллект будет применен, — MUonE. Он планируется начать в ближайшем будущем и может значительно повысить точность измерения определенных физических параметров, что имеет значение для поиска новых физических явлений.

Таким образом, применение искусственного интеллекта в обработке данных ускорителей открывает новые возможности для изучения мира элементарных частиц и поиска фундаментальных законов природы.