Искусственный интеллект поможет в борьбе с киберпреступностью

Исследование, проведенное исследователями Института энергетики и ресурсов CDU совместно с Институтом передовых исследований Крист Академии в Индии, исследовало возможность использования генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в пентестинге, известном как кибербезопасное тестирование с целью выявления слабых мест в системах защиты. Статья «GenAI для пентестинга: хорошее, плохое, страшное» была опубликована в Журнале международной информационной безопасности.

Исследователи использовали ChatGPT для проведения ряда пентестинг-активностей в разведке, сканировании, оценке уязвимостей, эксплуатации и составлении отчетов.

Соавтор и старший преподаватель информационных технологий в CDU доктор Бхаранидхаран Шанмугам отметил, что целью исследования было изучение возможности использования ИИ для автоматизации некоторых видов пентестинга, и результаты показали, что ChatGPT имеет огромный потенциал.