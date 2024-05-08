Искусственный интеллект поможет в изучении микробов

Опубликовано 08 мая 2024, 22:36
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Искусственный интеллект поможет в изучении микробовGraSSRep и rhea
Ученые из Университета Райса (США) создали два инструмента на основе искусственного интеллекта, которые помогут ученым быстрее и лучше изучать микробы. Один из инструментов, GraSSRep, предназначен для поиска повторяющихся фрагментов ДНК в образцах, содержащих генетический материал множества микроорганизмов.
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Такие повторяющиеся фрагменты могут играть важную роль в адаптации бактерий к окружающей среде или взаимодействии микробиомов с организмами-хозяевами. Другой инструмент, rhea, помогает обнаруживать структурные изменения в геномах микробов.
Эти изменения могут быть связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам или другими процессами. Оба инструмента работают без необходимости использования заранее известных образцов ДНК для сравнения, что делает их более универсальными.
Ученые считают, что их разработки позволят лучше понимать процессы эволюции микробов и их взаимодействия с окружающим миром.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак