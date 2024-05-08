Искусственный интеллект поможет в изучении микробов

Такие повторяющиеся фрагменты могут играть важную роль в адаптации бактерий к окружающей среде или взаимодействии микробиомов с организмами-хозяевами. Другой инструмент, rhea, помогает обнаруживать структурные изменения в геномах микробов.

Эти изменения могут быть связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам или другими процессами. Оба инструмента работают без необходимости использования заранее известных образцов ДНК для сравнения, что делает их более универсальными.

Ученые считают, что их разработки позволят лучше понимать процессы эволюции микробов и их взаимодействия с окружающим миром.