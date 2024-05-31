Искусственный интеллект поможет в поисках пропавших туристов

Популярность пеших прогулок по Шотландским высокогорьям за последние десятилетия значительно возросла — дикая местность предлагает разнообразные пейзажи, и удаленные места позволяют туристам наслаждаться природой. Но такие походы могут быть опасными — туристы могут заблудиться или получить травмы.

Чтобы улучшить поиск пропавших туристов, исследователи добавили в традиционные методы поиска использование дронов. Благодаря высокой точке обзора они позволяют охватывать большую территорию быстрее, чем пешеходные поисковые группы, и выявлять детали, невидимые с земли.

Ученые создали модель искусственного интеллекта, используя данные о маршрутах пропавших туристов и добавив информацию о возрасте, причине прогулки, а также о местоположении и географии Шотландии. Их система показала большую эффективность по сравнению с традиционными методами, что может способствовать спасению жизней.