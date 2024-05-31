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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 23:49
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Искусственный интеллект поможет в поисках пропавших туристов

С использованием данных о маршруте
Инженеры из Университета Глазго разработали систему дронов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет в поиске пропавших туристов. Они опубликовали описание своих усилий на сервере предварительных публикаций arXiv.
Искусственный интеллект поможет в поисках пропавших туристов

© Ferra.ru

Популярность пеших прогулок по Шотландским высокогорьям за последние десятилетия значительно возросла — дикая местность предлагает разнообразные пейзажи, и удаленные места позволяют туристам наслаждаться природой. Но такие походы могут быть опасными — туристы могут заблудиться или получить травмы.

Чтобы улучшить поиск пропавших туристов, исследователи добавили в традиционные методы поиска использование дронов. Благодаря высокой точке обзора они позволяют охватывать большую территорию быстрее, чем пешеходные поисковые группы, и выявлять детали, невидимые с земли.

Ученые создали модель искусственного интеллекта, используя данные о маршрутах пропавших туристов и добавив информацию о возрасте, причине прогулки, а также о местоположении и географии Шотландии. Их система показала большую эффективность по сравнению с традиционными методами, что может способствовать спасению жизней.